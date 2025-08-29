Rolands Kokins saimnieko 16 hektāru lielā bumbieru un ābeļu dārzā z/s Lejas Danči. Lielāko daļu – 12 hektārus aizņem bumbieres. Dārzs ir viņa vecāku Dagmaras un Rihardu Kokinu stādīts un lolots kopš laika, kad Latvija kļuva brīva un ģimene atguva zemi ar augļu dārzu un tika nolemts to saglabāt. Tolaik praktiski visa ābolu raža tika audzēta pārstrādei, jo turpat līdzās atradās konservu pārstrādes cehs Ābolītis.

 Pārstrādei tika audzētas tādas šķirnes kā ‘Bergamote’, ‘Durbes agrie’. ‘Liepājas sviests’ un citas Latvijā tolaik pazīstamas un iecienītas šķirnes. Bija arī svaigi ēdama ‘Belorusskaja pozdņaja’. 

Vēlāk dārzs tika pārpotēts. Pirms četriem gadiem Rolands atgriezās no dzīves Īrijā un sāka saimniekot vecāku iekoptajā dārzā.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē