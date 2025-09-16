Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.
Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
16. septembris – Jan Zemes Žurka (Ūdens) ar biznesa lēdijas tvērienu, iepriekšējās dienas jaunumus saklausījusies, nu mēģina sapņus pārvērst par biznesa plāniem.
17. septembris– Iņ Zemes Vērsim (Zeme) visčaklākās zelta rokas. Ņem to palīgā praktiskos darbos – iejūgts tas var strādāt līdz vēlam vakaram. Bet samaksu arī vajag labu.
18. septembris – Jan Metāla Tīģeris (Koks) sākumā izdara, domā pēc tam. Nepamēģināsi, neuzzināsi – tas viņa moto sevis attaisnošanai.
19. septembris – Iņ Metāla Trusis (Koks) māk savās emocijās baltu pataisīt par melnu un otrādi. Viss var izrādīties pilnīgi pretēji, nekā sākumā domāts.
20. septembris – Jan Ūdens Pūķis (Zeme) māk izdomāt grandiozu stāstu, pārvēršot visparastāko notikumu par fantastisku pasākumu. Ja kāds aicina doties baiļu pilnos ceļos, tad tici – tas būs tā vērts!
21. septembris – Iņ Ūdens Čūska (Uguns) kā vislabākais mārketinga meistars ar joku nogludina asumus un parāda jebkura produkta izcilās īpašības.
22. septembris – ja nu ambiciozais Jan Koka Zirgs (Uguns) tev saka – nāc nu, un es tev parādīšu, tad steidzies, joņo tam līdzi un priecājies par neredzētiem brīviem plašumiem, kas pavērsies ceļā.
