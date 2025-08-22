Kādā attālumā no blakusesošiem nekustamajiem īpašumiem drīkst izbūvēt vēja ģeneratorus? Jautā Ainārs G.

2022. gadā no Aizsargjoslu likuma tika svītrots normatīvais regulējums par drošības aizsargjoslu ap vēja elektrostacijām. Kopš tā laika ir atceltas drošības aizsargjoslas ap vēja elektrostacijām.

Minimālie attālumi

Klimata un enerģētikas ministrijā klāsta – plānojot vēja elektrostaciju un vēja parku izvietojumu, attālumu līdz dzīvojamajām mājām un citām ēkām nosaka Ministru kabineta noteikumi nr. 240 Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē