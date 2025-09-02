Kabaču sezonas laikā ātri pagatavojams un sātīgs ēdiens.
Sastāvdaļas
- 1 liels vai 2 mazi kabači
- 2 vistas filejas
- 100 g rīvēta cietā siera
- tomātu mērce
- bazilika lapiņas
Pagatavošana
Cepeškrāsni uzkarsē līdz 190 oC. Kabačus sagriež nelielās šķēlēs, kārto uz pannas, kurā ieklāts cepampapīrs. Šķēles noziež ar tomātu mērci. Vistas fileju sagriež mazos gabaliņos un apcep uz pannas. Kabaču šķēles pārber ar vistas filejas gabaliņiem, tiem pārber sarīvētu cieto sieru.
Cep cepeškrāsnī 10–12 minūtes, līdz siers izkusis. Pirms pasniegšanas pārbārsta ar sagrieztām svaiga bazilika lapiņām.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem