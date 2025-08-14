Rudens nevilcinoties min uz papēžiem – ir pēdējais laiks aicināt skursteņslauķi pārbaudīt mājas dūmeni, lai novērstu iespējamos bojājumus un pārliecinātos, ka mājoklis apkures sezonai gatavs.

Skursteņa tīrīšanas pienākums

Galvenais ugunsgrēku cēlonis ir nepareizi vai vispār neiztīrīts skurstenis. Tā iekšpusē ilgstoši krājušies sodrēji un darva var degt ar ļoti augstu liesmu – tai nodziestot, veidojas dzirksteles un apdraud citu ēku drošību. Liesmas skurstenim nodara neatgriezeniskus bojājumus, tādēļ pēc sodrēju degšanas jāpieaicina nozares speciālists.

Mūrētā skurstenī veidosies plaisas, savukārt metāla skurstenis var deformēties un kļūt trauslāks. Pa plaisām bīstamās dūmgāzes var nonākt pie degtspējīgām konstrukcijām, palielinot ugunsbīstamību mājoklī.

 

