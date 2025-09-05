Ja zinu, ka esmu vainīgs, bet nevēlos to atzīt, vai advokātam būs pienākums mani aizstāvēt tiesā, pat ja atklāšu viņam – esmu vainīgais? Jautā Edgars Pierīgā.

Tiesības uz aizstāvību – ikvienam

Kriminālprocesa likums paredz, ka katrai personai, par kuru izteikts pieņēmums vai apgalvojums, ka tā izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, ir tiesības uz aizstāvību. Šīs tiesības cilvēkam ir neatkarīgi no tā, vai viņš ir vainīgs vai nevainīgs.

Tiesības uz aizstāvību var īstenot pats vai uzaicinot par aizstāvi zvērinātu advokātu vai zvērināta advokāta palīgu.

 

