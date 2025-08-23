Zilenes no savām radiniecēm mellenēm atšķiras izmērā – tās ir teju divas reizes lielākas, garšas ziņā nedaudz saldākas. Melleņu mīkstums ir tumši zils, bet zileņu viegli zaļgans un blīvāks. 

Vēl viena būtiska atšķirība – lai arī abas ogas ir ļoti noderīgas veselībai un no zilenēm var pagatavot tikpat garšīgus ievārījumus, sīrupus kā no mellenēm, ogotāji uz mežu pēc zilenēm dodas krietni retāk. Iemesls tam ir tautā klīstošās runas, ka šo ogu ēšana izraisa reiboni, galvassāpes, sliktu dūšu. Tāpēc dažviet tās pat sauc par reibuma ogām. 

Bet, kā noskaidrots, īstais šo likstu vaininieks ir purvājos līdzās zilenēm bieži augošais purva vaivariņš, kura ēteriskās eļļas, sevišķi saulainā laikā, izdalās pastiprināti un tādējādi nonāk arī ogās. Tāpēc, ja izlemts doties vākt zilenes, lūkojiet pēc tām vietās, kur nav vaivariņu vai to ir ļoti maz.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē