Povidla - ievārījums, ko gatavo no augļu biezeņa. Ja povidlu plānā kārtiņā izklāj cepamajā pannā uz cepampapīra, izlīdzina plānā kārtiņā un pakaltē, iegūst elastīgu ogu masu - pastilu.
Sastāvdaļas
- 2 kg gatavu dzelteno Kaukāza plūmju
- 100–500 g cukura
- Šķipsna kanēļa vai krustnagliņas aromātam
Pagatavošana
1. Nomazgā un pārlasi plūmes, ber katlā, pielej nedaudz ūdens un karsē uz lēnas uguns, nepārtraukti maisot, līdz plūmes ir gatavas. Plūmju masu atdzesē. Masu var izberzt caur sietu vai kauliņus izņemt ar rokām.
Masu sablendē, lai iegūtu viendabīgāku tekstūru.
2. Liec plūmju biezeni katlā vai cepamtraukā (ja cepsi cepeškrāsnī). Vāri uz lēnas uguns 1–1,5 stundas, laiku pa laikam maisot, īpaši, kad masa sāk biezēt. Var arī cept 160 °C cepeškrāsnī, ik pa laikam apmaisot, lai novērstu piedegšanu.
3. Karstu povidlu pildi sterilizētās burkās, aizvāko un apgriez uz vāka, lai veidotos vakuums. Atdzesē. Uzglabā sausā un vēsā vietā.
