Kas kaiš rabarberam? Dārzā aug vairāki ceri. Viens ļoti ilgi nelīda ārā. Bet, kad parādījās virs zemes, tad – ar dzeltenām lapām. Pārējiem rabarberiem ir zaļas lapas. Jautā Biruta Rīgā.
Latvijas Valsts augļkopības institūta vadošā pētniece Dalija Segliņa uzsver, ka visvērtīgākie rabarberi ir pavasarī, kad kātiem ir maiga, sulīga konsistence. Gaisa temperatūrai pārsniedzot +17 °C, stublāji kļūst koksnaini, šķiedraini, cieti, tajos uzkrājas skābeņskābes sāļu kristāli. Šādus rabarberus vairs nevajadzētu ēst, jo tie var kaitēt veselībai – paaugstinātais skābeņskābes daudzums var izraisīt traucējumus cilvēka organismā, kavēt kalcija uzsūkšanos, izraisīt nierakmeņu un urīnceļu akmeņu veidošanos.
Turpretī pavasarī rabarberu lapu kāti ir droši lietojami uzturā, tajos ir dažādas organiskās skābes: ābolskābe, citronskābe, dzintarskābe, fumārskābe, skābeņskābe, kā arī B grupas vitamīni, karotīns, PP vitamīns, askorbīnskābe. Šīs vērtīgās vielas rosina ēstgribu, labvēlīgi ietekmē vielmaiņu, paātrina kaitīgo vielu izvadīšanu no organisma.
Ja nu tomēr vasarā konservēšanai, saldēšanai nepieciešami sulīgi rabarberi, tad zinātniece iesaka rūpīgi un iespējami agri nogriezt ziednešus (rabarberiem nedrīkst ļaut ziedēt) un vecās lapas, lai aug jaunās, kuru dzinumi atkal būs biezi, sulīgi un garšīgi.
Līdzīgās domās ir LLU Agrobiotehnoloģijas institūta vieslektore docente Ieva Žukauska: – Ir veco ļaužu ticējums, ka rabarberus var ēst līdz tam mēnesim, kura nosaukumā nav burta “R”, tātad līdz augusta beigām. Es parasti kātus vācu līdz jūlija beigām, dažkārt – arī augustā. Turpinot vākt ražu tik vēlu, augi nākamajā pavasarī vēlāk atsāk veģetāciju. Pēc LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātē veiktajiem pētījumiem, skābeņskābes daudzums rabarberos uzkrājas vasaras otrajā pusē, īpaši ļoti karstā, sausā laikā, kad kāti kļūst koksnaini. Šovasar naktis ir vēsas, tāpēc dzinumus var vākt arī tagad, jo tie ir sulīgi, samērā garšīgi.
Ja rabarberiem ir dzeltenas lapas un koksnaini kāti, tie, visticamāk, ir inficēti ar sēņu ierosinātām slimībām. Slimos augus speciāliste iesaka izrakt un iznīcināt.
Latvijā rabarberu aizsardzībai nav reģistrēts neviens fungicīds, tāpēc vairāk jāpievēršas agrotehnikai (augsnes irdināšana, mēslošana, nezāļu apkarošana, augu atlieku savlaicīga aizvākšana). Rudenī, kad kāti nokrituši, I. Žukauska rabarberu stādījumus profilakses nolūkos apkaisa ar pelniem. Tas dod papildu barības vielas, kā arī aizsargā augus pret puvēm un citām slimībām. Atkārtoti pelnus kaisa pavasarī, uzsākot veģetāciju.
