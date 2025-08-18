34. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- ⚫ Sakņu dienā (18.08.) apstrādā augsni rudens sējumiem un stādījumiem. Novāc agros kartupeļus, sīpolus un citus sakņaugus.
- Ziedu dienās (19., 20.08.) sakopj un mēslo vasaras puķes. Stāda ziemcietes no konteineriem. Vāc sezonas ārstniecības augus.
- Lapu dienā (21.08.) laista augus. Sēj zālājus un zaļmēslojuma augus.
- 22.–23.08. Jauns Mēness un Merkura mezgls, kad sēšanai un stādīšanai ne īpaši pateicīgs laiks. Nav ieteicama arī ražas vākšana un pārstrāde. Pat ogošanai labākais laiks būs tikai svētdien.
- Augļu dienā (24.08.) līdz 16. stundai lasa ogas, novāc augļus un dārzeņus. Novāc zirņus, pupas un pupiņas.
Pārdomas
Katru gadu laika apstākļi mēdz būt savādāki. Tāpat arī planētu un zvaigžņu ceļi veido atšķirīgas kombinācijas. Savu artavu ienes klimata pārmaiņas. Iepriekš grūti paredzēt, ko atnesīs Brencis, ko gaidīt no Bērtuļa. Cik ticami ir viņu vēstījumi? Viens tomēr ir skaidrs – vasara tuvojas nobeigumam. Laika posmā no Brenčiem līdz Bērtuļiem, tas ir no 10. līdz 24. augustam, katru gadu pazūd stārķi. Dārzos ir nogatavojušies vasaras āboli, mežos saaugušas sēnes un brūklenes. Ar augiem un sēnēm gluži pēc kalendāra gan nekas nenotiek, bet aptuveni ap to laiku ir. Stārķi ir precīzāki, un ap 20. augustu nākas secināt, ka tie ir pazuduši, kaut vasara vēl nav beigusies. Ticējumi liek vērot arī citu putnu uzvedību, piemēram, ja pirms Bērtuļiem (24.08.) pazūd arī bezdelīgas, tad esot gaidāms agrs un netīkams rudens. Tas uzskatāms par mudinājumu pasteigties ar ražas vākšanu un citiem rudens darbiem. Bērtuļa diena iezīmē rudens sējas laika sākumu. Tas nu izklausās tā loģiski un ir saskaņā ar mūsdienu priekšstatiem par optimālajiem rudens sējas termiņiem.
Augusts
