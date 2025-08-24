Kad siltumnīcā sārtojas tomāti, ir īstais brīdis domāt par ziemas krājumiem. Šie dārzeņi ne tikai priecē ar spilgtām krāsām un bagātīgu garšu, bet ir arī daudzpusīgi izmantojami konservēšanā.
Sastāvdaļas
- 3 kg tomātu
- 2 kg burkānu
- 1 kg sīpolu
- 700 ml augu eļļas
- 3 ēdamkarotes cukura
- 3 ēdamkarotes sāls (vai pēc garšas)
- 1 tējkarote etiķa (9%)
- 1 tējkarote maltu melno piparu
- 5 lauru lapas
Pagatavošana
Tomātus noblanšē – pārlej verdošu ūdeni uz 2–3 minūtēm. Tad novelk miziņu un sagriež. Burkānus un sīpolus samaļ gaļasmašīnā vai virtuves kombainā. Iegūto masu liek lielā katlā, pievieno eļļu, cukuru, sāli, etiķi, piparus un lauru lapas. Uzvāra un pēc tam sautē uz lēnas uguns aptuveni 2,5 stundas, ik pa laikam apmaisot. Karstu masu liek sterilizētās burkās un uzreiz aizvāko.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem