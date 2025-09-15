38. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Ziedu dienās (15., 16.09.) stāda ziemcietes no konteineriem. Dala un pārstāda peonijas. Griež sausziedes un ievāc citus materiālus floristikas darbiem. Stāda pavasara sīpolpuķes.
- Lapu dienās (17., 18.09.) laista augus. Sēj zaļmēslojuma augus. Stāda podos sīkās pētersīļu saknes rudens zaļumiem. Dala un pārstāda maurloku cerus.
- Augļu dienā (20.09.) lasa ogas, novāc augļus. Sēj ziemāju labības, stāda ogulājus un augļu kokus.
Pārdomas
Uz jautājumu, kā labāk sagatavot brūklenes glabāšanai, atbildes mēdz būt dažādas. Sākot ar pavisam vienkāršām receptēm un beidzot ar sarežģītiem vairāku sastāvdaļu ievārījumiem. Ja visus ieteikumus gribētu apkopot, tad droši vien pietiktu vielas veselai brošūrai. Parastie varianti ir brūklenes ar āboliem vai āboli ar brūklenēm, kas nu kurā kombinācijā ir pārsvarā. Pieredzes bagātie uzsver, ka šīm ogām, lai ievārījums labi glabātos, nevajag cukuru, var vienkārši savārīt, saliet burkās, aizvākot un lietot pēc vajadzības, saldinot, kā vēlas. Kara gados tā arī esot iztikuši. Īstie brūkleņogu garšas cienītāji iesaka nesarežģīt vienkāršas lietas un iesaka mūsdienīgāku, bet arī vienkāršu variantu. Ogas attīra no piemaisījumiem, atlasa bojātās, nomazgā, nosusina un ar koka stampiņu saspaida, pievieno cukuru pēc garšas, labi samaisa un sapilda burkās. Pateicoties dabiskajam konservantam benzoskābei, nav īpaši jāiespringst, sverot un rēķinot ogu un cukura attiecības, ne arī jānodrošina izstrādājuma uzglabāšanai īpaši apstākļi. Šādā variantā ogas saglabā svaigo un īpašo garšu. Tikpat labi lietojamas kā pie asinsdesas, tā arī pie pankūkām vai kūkas sastāvā.
Septembris
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu