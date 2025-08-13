Šis ēdiens ļauj spēlēties ar garšām, tekstūrām un sastāvdaļām, pielāgoties gan sezonai, gan individuālām vēlmēm. Te var izpausties kulinārais radošums, bet pats svarīgākais – maltīte būs veselīga un sātīga.
Sastāvdaļas 4 porcijām
- 2 vidēji kabači
- 400 g jauktas maltās gaļas
- 150 g rīvēta cietā siera
- 1 sīpols
- 2 ķiploka daiviņas
- 2 ēdamkarotes tomātu pastas
- 2 ēdamkarotes eļļas cepšanai
- kaltēts oregano vai timiāns
- svaigas dilles
- svaigi pētersīļi
- sāls, pipari
Pagatavošana
Kabačus pārgriež gareniski uz pusēm. Ar karoti izgrebj mīkstumu, atstājot aptuveni centimetru biezu mizu. Mīkstumu saglabā.
Sīpolu, ķiploka daiviņas un kabaču mīkstumu sīki sakapā. Sīpolu apcep uz pannas sakarsētā eļļā, līdz kļūst zeltaini. Pievieno ķiploku un pēc minūtes – malto gaļu. Cep maisot, līdz gaļa kļūst brūna. Tad pievieno kabaču mīkstumu, tomātu pastu, sāli, piparus un garšvielas. Sautē 5–7 minūtes, līdz liekais šķidrums iztvaikojis.
Plātī ieklāj ar cepampapīru, kārto kabaču pusītes, kurās ielikts pildījums. Pārkaisa ar sieru.
Cep cepeškrāsnī 180 grādos 25–30 minūtes, līdz kabači mīksti un siers izkusis.
Pasniedzot pārkaisa ar sasmalcinātām dillēm un pētersīļiem.
Padomi pildītu dārzeņu pagatavošanā
- Ideāls dārzeņu pildījums sastāv no olbaltumvielām (piemēram, maltās gaļas, lēcām), ogļhidrātiem (rīsi, kuskuss, bulgurs) un papildinājumiem (zaļumi, siers, rieksti, garšvielas).
- Ēdienam raksturu piešķir zaļumi un garšvielas: timiāns, oregano, baziliks, pētersīļi, ķiploki u.c.
- Lai dārzeņi cepot pārāk neizžūtu, cepamtraukam jāuzliek vāks vai tas jāpārklāj ar foliju, ko noņem gatavošanas pēdējās 10–15 minūtēs, lai virskārta apbrūninātos.
- Siers var būt pildījuma daļa vai to var izmantot kā pārklājumu. Rīvēta cietā siera, fetas vai mocarellas kārtiņa ēdienam piešķir bagātīgāku garšu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem