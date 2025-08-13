Konfitēšana ir lēnas gatavošanas metode, kas vienlaikus arī palīdz saglabāt produktu. Konfitēt var gan dārzeņus, gan augļus. Augļus bieži lēnām piesūcina ar cukura sīrupu, tādā veidā tos arī konservējot. Šī metode saglabā augļu struktūru un piešķir izteiktu pievienoto garšvielu aromātu.
Var konfitēt atsevišķi ābolus un bumbierus vai gatavot to miksli.
Sastāvdaļas
- 2 lieli āboli (cietas šķirnes, piemēram, Antonovka vai Granny Smith)
- 2 lieli bumbieri (ne pārāk gatavi)
- 300 g cukura
- 400 ml ūdens
- 1 tējkarote vaniļas cukura
- pēc vēlēšanās: nedaudz kanēļa, citrona miziņas vai krustnagliņu
Pagatavošana
1. Augļu sagatavošana. Nomizo ābolus un bumbierus, izgriez serdes un sagriez daiviņās vai pabiezās šķēlēs.
2. Sīrupa vārīšana. Katliņā ieber cukuru, pielej ūdeni, pievieno vaniļas cukuru, pēc izvēles arī šķipsnu kanēļa vai citrona miziņu. Uzkarsē, līdz cukurs izšķīdis, un ļauj sīrupam viegli vārīties 5 minūtes.
3. Konfitēšana. Pievieno sīrupam augļu šķēles. Samazini temperatūru tā, lai sīrups nevārās, bet tikai lēni karsējas (85–90 °C) 30–40 minūtes, līdz augļi kļūst caurspīdīgi un mīksti, bet neizjūk.
4. Uzglabāšana vai pasniegšana. Ja gribi tos uzglabāt, liec sterilizētās burciņās kopā ar sīrupu un aizvāko.
Padomi!
- Ja tūlīt ēdīsi, tad atdzesē un pasniedz ar saldējumu, jogurtu, sieru vai pankūkām.
- Jo ilgāk augļus atstāj sīrupā pēc pagatavošanas, jo vairāk tie piesūcas ar aromātu un kļūst bagātīgāki pēc garšas.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem