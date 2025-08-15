Jau vairākas paaudzes kā vienu no saviem pirmajiem soļiem konditorejas mākslā atceras pašceptās ābolmaizes – uz baltmaizes šķēlēm sakārtotas plānas ābola daiviņas. Maizītes lika uz pannas un vidēji 15– 20 minūtes cepa cepeškrāsnī. Tad pārkaisīja ar bagātīgu cukura kārtu un ar karstumā degošiem pirkstiem un zobiem tās ātri notiesāja. Cik tas bija gardi!
Sastāvdaļas
- 4 grauzdiņu baltmaizes šķēles
- 4 ēdamkarotes skāba krējuma
- 2 vidēji skābi āboli
- 4 tējkarotes cukura
- šķipsna kanēļa
Pagatavošana
1. Ābolus nomizo, izņem serdes un sagriež plānās šķēlītēs.
2. Grauzdiņu maizes šķēles kārto uz pannā ieklāta cepamā papīra. Uz katras maizes šķēles sakārto ābolu šķēlītes.
3. Cep 180 grādu temperatūrā 15–20 minūtes, līdz āboli ir mīksti un maize zeltaini brūngana.
4. Karstām, tikko no cepeškrāsns izņemtām ābolu maizēm pārkaisa bagātīgi cukuru un kanēli. Ēd atkarībā no rakstura stingrības – karstas, padzisušas vai atdzisušas. Grūti novērtēt, kura karstuma maizītes ēšana norāda uz stingrāku raksturu.
