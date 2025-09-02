Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.
Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
2. septembris – Jan Koka Suns (Zeme) jūt jaunā sākumu un gatavs apjozt puspasaules, lai visam kārtīgi sagatavotos. Tam diena paiet ērtos apavos ar lieliem iepirkumu maisiem rokās.
3. septembris – Iņ Koka Cūkai (Ūdens) noskaņojums tīri liderīgs. Nebūs nekāda sēdēšana mājās, pasaule sauc, skaistais rudens jāizbauda līdz mielēm.
4. septembris – Jan Uguns Žurka (Ūdens) gan apjauš, ka zie-ma nav vairs aiz kalniem. Emocijām virmojot, daža stiepj alā krājumus ziemai, citai vēl prātā pelde jūrā.
5. septembris – Iņ Uguns Vērsis (Zeme) sakārto tehniku rudens darbiem, pārbauda, pieremontē. Labāk trīs reizes nomērīt, izsvērt, kā darīt labāk, nekā paļauties uz gadījumu.
6. septembris – Jan Zemes Tīģerim (Koks) šis tas neiet, kā nākas. Kāds var šķendēties, kāds kaut ko kavēt. Diena, kad jārīkojas atkarībā no esošajiem apstākļiem, jo ieplānotais var noiet greizi.
7. septembris – Iņ Zemes Trusis (Koks) maina plānus pats atka-rībā no garastāvokļa. Kuras emocijas ņem virsroku, tā arī to bildi mālē. Citam tā melna, citam balta, tik dažādus viedokļus nākas uzklausīt..
8. septembris – Jan Metāla Pūķim (Zeme) tikai viens paša variants, un tas ir pareizais. Nekādi iebildumi netiek pieņemti, viņa harismātiskajam viedoklim gan īsti nepretojas neviens.
