Lukums ir salds, aromātisks Austrumu saldums, kuru pasniedz ar stipru melno tēju vai kafiju. Parasti tam pievieno aromātisko rožūdeni.
Ja ābolu sula ir ļoti salda, vari samazināt cukura daudzumu. Sula piešķirs želejai dabīgu augļu garšu, bet tekstūra būs nedaudz mīkstāka nekā klasiskajam lukumam.
Sastāvdaļas
- 500 ml svaigi spiestas ābolu sulas
- 60 g kukurūzas cietes (apmēram 6 ēdamkarotes)
- 200–250 g cukura
- 1–2 ēdamkarotes citrona sulas
- kanēlis vai kardamons (pēc izvēles – ļoti sader ar ābolu) vai 2 ēdamkarotes rožūdens
- pūdercukurs + kukurūzas ciete (apkaisīšanai)
- rieksti pēc izvēles – valrieksti, lazdu rieksti
Pagatavošana
1. Gatavo lukuma pamatmasu. Katlā lej 400 ml ābolu sulas, pievieno cukuru un citrona sulu. Uzvāri un karsē pāris minūtes, līdz cukurs izkūst. Atlikušos 100 ml sulas sajauc ar kukurūzas cieti. Lēnām pievieno cietes maisījumu karstajai sīrupa masai, nepārtraukti maisot ar putojamo slotiņu. Samazini siltumu un turpini maisīt 30–40 minūtes, līdz masa kļūst bieza, staipīga un caurspīdīga ar dzintara nokrāsu.
2. Aromāts un riekstu pievienošana. Pievieno šķipsniņu kanēļa, kardamona, sarīvētu citrona miziņu vai rožūdeni. Var arī iekaisīt sasmalcinātus riekstus.
3. Lej formā. Masu lej taisnstūrveida veidnē, kas izklāta ar cepampapīru un viegli ieeļļota. Atstāj atdzist vismaz 5–6 stundas (vēlams pa nakti).
4. Apkaisīšana un griešana. Samaisi pūdercukuru ar kukurūzas cieti (1:1). Sagriez lukumu gabaliņos un apviļā maisījumā, lai tie nesalīp.
