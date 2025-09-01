Daudzu iecienīts našķis ir biskvīta rulete ar dažādiem pildījumiem. Pasniegta ar svaigām ogām, ar saldējumu, vaniļas, šokolādes vai ogu mērci, tā garšo lieliski.
Sastāvdaļas
Biskvītam:
- 100 g kviešu miltu
- 50 g kukurūzas cietes
- 1 tējkarote cepamā pulvera
- 100 g cukura
- 1 ēdamkarote maltu mandeļu
- 3 olas
Pildījumam:
- 200 g svaigu aveņu
- 4 ēdamkarotes aveņu ievārījuma
- pūdercukurs pārkaisīšanai
Pagatavošana
Gatavo biskvīta mīklu: olas puto ar cukuru aptuveni 10 minūtes, līdz masa kļūst gaiša un stingra un tās apjoms trīskāršojies. Citā bļodā iesijā miltus, cieti un cepamo pulveri.
Saputotajā olu masā uzmanīgi pa porcijām iecilā miltus, pievieno maltās mandeles un samaisa.
Cepeškrāsni sakarsē līdz 200 oC. Kūku veidnē (38 x 25 cm) ieklāj cepampapīru un nedaudz ietauko. Mīklu liek veidnē un izlīdzina. Cep aptuveni 10 minūtes, līdz virsiņa kļuvusi zeltaina un, viegli piespiežot, nedaudz atlec no veidnes malām. Izņem no krāsns. Galda virsmu pārklāj ar cepampapīra gabalu, kas ir nedaudz lielāks par kūkas veidnes izmēru, un biezā kārtā pārkaisa ar cukuru. Uz šā papīra novieto izcepto biskvītu.
Vēl karstu pārziež ar ievārījumu, pārkaisa ar svaigajām avenēm un, izmantojot cepampapīru, cieši sarullē. Atstāj uz 5 minūtēm, tad pārliek uz stiepļu paliktņa un pilnībā atdzesē. Pirms pasniegšanas pārkaisa ar pūdercukuru.
