Vai, izbraucot no Eiropas Savienības kopā ar savu bērnu, nepieciešama bērna tēva piekrišana vai pilnvara? Jautā Līga G. 

Kārtību, kādā bērni – Latvijas valstspiederīgie – izceļo no Latvijas, nosaka Ministru kabineta (MK) noteikumi nr. 721 Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu, informē Valsts robežsardzē.

Būtiski – uz kurieni ceļo

Bērniem, Latvijas valstspiederīgajiem, un to pavadošajām personām jābūt tikai derīgiem ceļošanas dokumentiem (pasei vai personas apliecībai), šķērsojot Latvijas Republikas iekšējo robežu, ceļojumā uz Austriju, Beļģiju, Čehiju, Dāniju, Franciju, Grieķiju, Horvātiju, Igauniju, Islandi, Itāliju, Lietuvu, Lihtenšteinu, Luksemburgu, Maltu, Nīderlandi, Norvēģiju, Poliju, Portugāli, Slovākiju, Slovēniju, Somiju, Spāniju, Šveici, Ungāriju, Vāciju, Zviedriju, Rumāniju, Bulgāriju un Kipru. 

Dodoties ceļojumā uz Īriju un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, nepieciešama pase (personas apliecība nederēs kā ceļošanas dokuments). Tāpat pase kā vienīgais ceļošanas dokuments nepieciešama, šķērsojot Latvijas Republikas ārējo robežu, piemēram, dodoties uz Turciju vai Ēģipti.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē