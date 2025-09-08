Tauki darbojas kā konservants, jo vēsumā tie sastingst un it kā iecementē sēnes. Visbiežāk šādi konservē baravikas vai apšubekas.
Sastāvdaļas
- 500 g baraviku vai apšubeku
- 200 g cūku tauku
- sāls, malti baltie pipari
Pagatavošana
Mazas jaunas baravikas vai apšubekas notīra no gružiem un sagriež sloksnītēs (cepurītes un kātus). Katliņā vai dziļā pannā uzvāra cūku taukus, pievieno sagrieztās sēnes, garšvielas un karsē apmēram 20–30 minūtes, līdz iztvaiko liekais ūdens. Karstas sēnes sapilda sterilās burkās, jāraugās, lai virsa ir nosegta ar taukiem. Burkai uzspiež plastmasas vāciņu vai nosien ar pergamenta papīra vāciņu. Taukos ceptās sēnes uzglabā vēsā, tumšā un sausā vietā.
Lai sēnes sagatavotu ēšanai, tās tikai jāizkarsē uz pannas. Liekos taukus var nosmelt.
Kas jāzina pirms sēņu konservēšanas
- Sēnes nav ieteicams mazgāt ūdenī, jo tās uzsūc lieku šķidrumu. Ja vien iespējams, tās labāk tīrīt, pakasot ar nazi vai norīvējot ar kokvilnas audumu.
- Marinēšanai labāk izvēlēties vienas sugas sēnes – beciņas, gailenes, baravikas, cūcenes u. c.
- Lielākām bekām jāatdala stobriņu slānis – švammīte zem cepurītēm, tad sēnes nebūs glumas.
- Ja marinē rūgtās sēnes – alksnenes, cūcenes, vilnīšus –, tad pēc novārīšanas tās ieteicams diennakti izturēt aukstā ūdenī, to nomainot vismaz divas reizes.
- Beciņām var marinēt tikai to cepurītes, savukārt kātiņus var izkaltēt un saberzt pulverī.
- Sālot un marinējot sēnes, var izvēlēties dažādas garšvielas – lauru lapas, dažādus piparu graudus, pat čili asumam, diļļu vai ķimeņu sēklas, koriandru, tomātus, sīpolus un ķiplokus.
- Sālītās un marinētās sēnes ieteicams uzglabāt vēsā un tumšā vietā. Vēlamā temperatūra: no 0 līdz +10 °C.
- Sālīšanai paredzētas vārītas sēnes var sajaukt ar sāli un garšvielām, likt traukā un noslogot. Sālīt var arī, liekot sēnes kārtām, pa vidu saberot sāli un garšvielas.
- Sālot sēnēm jābūt pārklātām ar šķidrumu. Ja tā nav, tad jāpielej sāls šķīdums.
