Pēc bagātīgas pirmās ziedēšanas rozēm vasaras otrajā pusē uzrodas dažādas kaites. Rožu audzētājai Ilgai Kumeliņai ir ieteikumi, ko patlaban darīt rožu dobē, lai ziedu karaliene būtu veselīga un skaista.

Manām rozēm brūni plankumi uz lapām. Ko darīt? – Mirstamā kaite nav, bet skatu dārzā sacūko, – secina Ilga Kumeliņa. 

Tā ir rožu lapu brūnplankumainība, kuras attīstību šogad veicinājuši laika apstākļi. Diezgan tipiska rudens puses slimība, kas mēdz parādīties uz auga lapām, reizēm nelielos daudzumos, ka to pat neievēro. Vēl postīgāka ir miltrasa, kas arī šogad piemeklējusi daudzus dārzus. Ko darīt patlaban? Slimās lapas izārstēt vairs nevar, tās ir infekcijas avots un veicina veselo lapu saslimšanu, tāpēc neveselās lapas un stipri bojātie dzinumi jānogriež. Slimās augu daļas jāsadedzina. Sezonas beigās sevišķi rūpīgi ap slimo augu jāsavāc visas lapas. Augsni rožu dobēs rudenī un pavasarī profilaksei ieteicams viegli apkaisīt ar pelniem. Gan rudenī, gan pavasarī der smidzināt ar Bordo šķīdumu. Tas viss mazinās sēņu izraisīto slimību, arī brūnplankumainības, attīstību.  

 

