Lai bagātinātu ievārījuma garšu, var eksperimentēt ar garšvielām. Katrai ogai ir sava garšviela, ar ko tā sader. Piemēram, jāņogām piestāv ingvers, mellenēm un plūmēm kanēlis, aprikozēm un persikiem – anīss, savukārt vaniļas cukurs labi sader ar dzērvenēm, ķiršiem un zemenēm.
Padomi
- Ievārījums sanāk pārāk šķidrs, ja izmanto augļus ar zemu pektīna saturu vai arī pievienots par maz cukura.
- Ievārījums sarūgst, ja pievienots par maz cukura, burciņas nav labi izmazgātas un izkarsētas, ja ievārījumu neuzglabā vēsumā vai arī kāds no augļiem bijis bojāts.
- Arī pelējums rodas, ja ievārījumam pielikts par maz cukura, augļi bijuši bojāti vai netīri, trauki – pavirši sterilizēti, ievārījums uzglabāts siltos un mitros apstākļos.
- Kad ievārījums gatavs, svarīgi, lai tas nekavējoties tiktu sapildīts burkās līdz pašai augšai. Tad mikroorganismiem būs mazāka iespēja savairoties.
Plūmju ievārījums ar valriekstiem
- 1 kg plūmju
- 75 g valriekstu vai mandeļu
- 3–4 ēdamkarotes konjaka
- 1 kg ievārījuma cukura
Plūmes nomazgā, izņem kauliņus un sagriež gabaliņos. Valriekstus pārlej ar karstu ūdeni, ļauj 10 minūtes nostāvēties, tad nokāš. Ja izmanto mandeles, tām noņem miziņu.
Plūmēm pievieno blanšētos valriekstus, konjaku un cukuru.
Vāra 5 minūtes, nepārtraukti maisot. Masu lej tīrās burkās un aizvāko. Sanāk aromātisks ievārījums. Ja pievieno mandeles, tās piešķir neparastu garšu, mandeles ir mīkstas un uzbriedušas. Ja pievieno valriekstus, ievārījumam ir asāka, piesātinātāka garša.
