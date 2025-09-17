Vēlos uzzināt, kādā režīmā veļasmašīnā jāmazgā gultasveļa, dvieļi, pledi, kokvilnas un sintētiskie apģērbi, džinsi. Ja nav saglabājusies birka, kur tas norādīts, ir grūti saprast. Labprāt izmantotu šādu špikeri. Jautā Dārta S.

Veļas mazgāšana šķiet tik ikdienišķs darbs, ka par to nemaz daudz nedomājam – ieliekam drēbes veļasmašīnā, piespiežam pogu, un – gatavs. Taču pareizi izvēlēts mazgāšanas režīms, ūdens temperatūra un mazgāšanas līdzeklis ne vien palīdz apģērbu un mājas tekstilu ilgāk saglabāt labā kvalitātē, bet tas arī ietekmē elektroenerģijas patēriņu. Katram audumam, vai tā būtu kokvilna, vilna, sintētika vai lins, ir savas mazgāšanas nianses. Zinot tās, veļas kopšana kļūs vienkāršāka, bet drēbes izskatīsies svaigas un koptas.

Gultasveļa

Krāsainu kokvilnas gultasveļu mazgā 60 °C cotton (kokvilna), bed linen vai bedding (gultasveļa) režīmā, jo tad izdodas labi izmazgāt netīrumus, kā arī iznīcināt baktērijas un putekļērcītes. Centrifūgai jādarbojas vidējā vai lielā ātrumā (800–1000 apgriezienu/minūtē), tad veļa ātrāk izžūst, taču vairāk saburzās. Lai būtu mazāk burzījumu, jāizvēlas mazāks apgriezienu skaits. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē