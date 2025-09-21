Nevajag mākslīgās krāsvielas, lai cepumiem piešķirtu skaisti sārtu krāsu. Talkā nāk bietes!
Sastāvdaļas
- 4 glāzes miltu
- 1 glāze cukura
- 200 g sviesta vai margarīna
- 2 lielas vārītas bietes
- 1 ola
- 2 ēdamkarotes majonēzes
Pagatavošana
Novārītas un atdzesētas bietes nomizo un smalki sarīvē. Mīkstu sviestu vai margarīnu saputo ar cukuru, pievieno olu un majonēzi, samaisa viendabīgā masā. Iemaisa sarīvētās bietes, pamazām pievieno miltus un samīca stingru mīklu. To ievieto konditorejas maisiņā ar zvaigžņveida uzgali un izspiež cepumus. Ja maisiņa nav, mīklu var ņemt ar karoti, veidot bumbiņas un viegli saplacināt ar dakšiņu, lai izveidotu rakstu.
Cepumus liek uz ietaukotas pannas, viegli apkaisa ar miltiem un cep iepriekš uzkarsētā cepeškrāsnī 150–170 grādos 15–20 minūtes. Atdzesē uz režģa un pasniedz.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu