Šogad rudens ekvinokcija jeb astronomiskais rudens iestāsies 22. septembrī pulksten 21.19. Tas ir brīdis, kad diena un nakts ir gandrīz vienādā garumā. Pēc tam līdz pat ziemas saulgriežiem katru dienu dienas garums pakāpeniski saīsināsies.
Kāpēc gan šajā krāsaino lapu laikā nepavērot arī laika apstākļus!?
- Ja rudenī kokiem lapas paliekot ilgāki nenobirušas, tad pavasaris būs vēls.
- Ja rudeņos kurmji rok augstus rakumus, tad ziemā būs liels sniegs.
- Ja ir vēls rudens, tad būs arī agrs pavasaris.
