Labi zināma recepte ātrām pusdienām, kur malto gaļu lieliski papildina jaunais kāpostiņš.
Sastāvdaļas
- 1 galviņa (~ 800 g) jaunā kāposta
- 500 g maltās gaļas (cūkas, liellopa vai jauktas)
- 150 g rīsu
- 1–2 burkāni
- 1 sīpols
- 2–3 ēdamkarotes tomātu pastas
- 2–3 ēdamkarotes eļļas
- 1 tējkarote cukura
- sāls, pipari pēc garšas
- 2–3 lauru lapas
- 500 ml ūdens vai buljona
- dilles
Pagatavošana
Rīsus novāra līdz pusgatavībai, nokāš. Kāpostu sagriež strēmelēs, burkānus sarīvē, sīpolu sakapā. Malto gaļu apcep eļļā uz pannas, pievieno sakapāto sīpolu un burkānus un cep vēl 3–4 minūtes. Tad pieliek sagriezto kāpostu un kādu brīdi pacep. Pielej šķidrumu (ūdeni vai buljonu), pievieno rīsus, tomātu pastu, cukuru, sāli, piparus un lauru lapas. Samaisa, uzliek vāku un sautē uz nelielas uguns 25–30 minūtes, līdz kāposti un rīsi mīksti. Pasniedzot pārkaisa sasmalcinātas dilles.
Ja gribas intensīvāku garšu, pirms sautēšanas gaļai pievieno nedaudz paprikas pulvera vai čili. Rīsus var aizvietot ar griķiem vai kuskusu.
