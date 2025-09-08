Tukuma novada Variebā, saimniecībā "Laimīgi kolliju zeme" no dažādiem krāmiem tapis neparasts braucamais ar blakusvāģi, lai kopā ar kolliju Hosento saimnieks varētu ganīt aitas un kazas.
Motors no sniega šķūres, veca skārda vannīte un caura piena kanna, koka kaste, grīdas bonierējamā mašīna, vecas gultas atsperes, bērnu ragaviņas, ķerru riteņi, ledusskapis, radiotelefons no kolhoza priekšsēdētāja auto, vecs fotopalielinātājs - nebūt nav visi krāmi, kuri tikuši izmantoti braucamā radīšanā.
Neparastajai mašīnai ir 6 zirgspēki.
Aptauja
Cik bieži tu ieej sociālajos tīklos un cik aktīvi tajos iesaisties?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem