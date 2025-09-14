Samērā darbietilpīga recepte, taču rezultāts būs izcils.
Sastāvdaļas
- 180 g cepumu
- 60 g kausēta sviesta
- 2 ēdamkarotes brūnā cukura
- pustējkarote malta muskatrieksta
Pildījumam:
- 120 g rūgtās šokolādes
- 500 g krēmsiera
- 150 g cukura
- pustējkarote vaniļas esences
- 2 olas
Virsai:
- 250 ml 35% saldā krējuma
- 2 ēdamkarotes pūdercukura
- pustējkarote vaniļas esences
- 250 g ķiršu
Pagatavošana
Cepeškrāsni sakarsē līdz 180 OC. Ietauko veidni (Ø 23 cm) ar noņemamām malām. Sadrupina cepumus un samaisa ar sviestu un muskatriekstu. Iepilda veidnē tā, lai būtu noklāta pamatne un veidotos maliņa, un viegli piespiež. Cep 8–10 minūtes, līdz mīkla pamatne kļuvusi gaiši brūna. Noliek malā, lai atdziest.
Tikmēr gatavo pildījumu: šokolādi salauza, liek karsta ūdens peldē un uz lēnas uguns izkausē. Atdzesē. Krēmsieru, cukuru un vaniļu saputo. Pa vienai piesit olas. Iemaisa šokolādi. Iegūto masu liek veidnē uz kūkas pamatnes. Cep 40–50 minūtes, līdz pildījums sabiezē. Atdzesē. Tad kūku novieto ledusskapī uz 6 stundām.
Saldo krējumu, pūdercukuru un vaniļu saputo. Veidnei noņem malas un kūku uzliek uz šķīvja. Virsmu pārklāj ar putukrējumu un dekorē ar ķiršiem.
Zini!
- Pirms cep kūku, ķiršus var apbērt ar nedaudz cukura un ļaut pastāvēt. Tie izdalīs sulu. Ja lieto saldētus ķiršus, pirms cepšanas tos atlaidina un lieko šķidrumu notecina, pretējā gadījumā kūka būs mitra vai pat juks ārā.
- Ķiršiem var uzbārstīt nedaudz miltu, lai ogu sula cepoties neiesūcas mīklā.
- Ja izmanto daudz mitru augļu un ogu, kūku cep ilgāk, bet zemākā temperatūrā (170 OC), lai viss vienmērīgi izcepas.
