Kā izveidot dārza kastes augu audzēšanai, lai tās kalpotu ilgus gadus? Jautā Rinalds P.

Augstās dobes ir lielisks risinājums, kā izau­dzēt labu ražu, ja dār­za augsne ir nabadzīga. 

Gatavo jau tagad

Lai augstās dobes varētu izmantot no pavasara, tās jā­sāk veidot iepriekšējās vasa­ras beigās/rudens sākumā. Plānojot dobju novietoju­mu un izmēru, jārēķinās, ka daļu velēnas nāksies norakt. Ja augsnē ieaugusies pod­agras gārsa, vārpata vai citas daudzgadīgās nezāles ar ag­resīvu sakņu sistēmu, uzrak­to velēnu apmet otrādi un atstāj vienu divas nedēļas iz­kalst. Sagatavotajā vietā ie­klāj biezu nekrāsotu karto­nu, tā aizturot nezāļu sakņu attīstību.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē