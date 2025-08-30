Neierasta, bet pārbaudīta kombinācija, kur rezultāts patīkami pārsteigs gan mājiniekus, gan ciemiņus.
Sastāvdaļas
- 3 kg tomātu
- 1 kg skābenu ābolu, piemēram, Antonovku
- 300 g sīpolu
- 100–150 g cukura (atkarībā no ābolu un tomātu salduma)
- 1 ēdamkarote sāls
- 1 tējkarote maltu melno piparu
- 2–3 ēdamkarotes etiķa (9%)
- pēc izvēles: 2–3 ķiploka daiviņas, lauru lapa, malts čili vai ingvers, ja vēlas asāku vai pikantāku garšu.
Pagatavošana
Tomātus nomazgā, sagriež gabaliņos (ja vēlas – var applaucēt un novilkt miziņu). Ābolus nomizo, izņem serdes un arī sagriež gabaliņos. Sīpolus nomizo un rupji sagriež.
Visus dārzeņus liek katlā, uz lēnas uguns sautē 40–60 minūtes, līdz masa kļūst viendabīga un mīksta.
Tad sablendē ar rokas blenderi vai izberž caur sietu, ja grib pavisam gludu struktūru.
Pievieno sāli, cukuru, piparus un citas garšvielas pēc izvēles. Turpina vārīt vēl 20–30 minūtes, līdz biezenis ieguvis vēlamo konsistenci. Beigās pielej etiķi, pavāra vēl 5 minūtes.
Karstu biezeni pilda sterilizētās burkās, cieši aizvāko, apgriež ar vākiem uz leju un atdzesē. Glabā pagrabā vai citā vēsā vietā.
