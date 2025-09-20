Kad par ikdienas pavadoni kļūst nespēks, tūska, aizmāršība, bet it kā nekas cits netraucē, nevajadzētu to ignorēt un gaidīt, kad pāries pats no sevis. Šādas pazīmes var būt raksturīgas hipotireozei jeb pavājinātai vairogdziedzera darbībai.

Vairogdziedzerim, vienam no endokrīnajiem dziedzeriem, organisma funkcionēšanā ir ļoti svarīga nozīme – tas regulē vielmaiņu, tāpēc svarīgi uzmanīt tā veselību, zināt par tā slimībām un to simptomātiku. Viens no biežāk sastopamajiem vairogdziedzera darbības traucējumiem ir hipotireoze. Sīkāk par to stāsta Veselības centra 4 endokrinoloģe Jeļizaveta Sokolovska.

Kas slēpjas aiz diagnozes hipotireoze

Hipotireoze ir nepietiekama jeb pārāk lēna vairogdziedzera darbība, kā rezultātā tas neizstrādā pietiekamā daudzumā vielmaiņai svarīgos hormonus tiroksīnu un trijodtironīnu. Tiroksīns ir kā vairogdziedzera hormonu galvenais pasts, bet pats ar receptoriem audos nesaistās. No tā audos veidojas trijodtironīns, kas ir desmit reizes aktīvāks un saistās ar šūnu receptoriem, lai ietekmētu vielmaiņu.

