Aromātisks un skaists sīrups, kas labi glabāsies līdz pat nākamajai sezonai.
Sastāvdaļas
- 2 kg aroniju
- 1,5 l ūdens
- 1 kg cukura
- 2 citroni
- ap 200 ķiršu lapu
Pagatavošana
Aronijas noņem no kātiņiem, nomazgā un dažas stundas patur saldētavā. Tad kopā ar ūdeni un noskalotām ķiršu lapām liek katlā un vāra pusstundu, ogas saspaidot, lai ātrāk atdalītos sula. Gatavošanas beigās pievieno sagrieztus citronus un turpina vārīt vēl 10 minūtes. Pēc tam masu izkāš caur smalku sietu, sulai pievieno cukuru un vēlreiz vāra aptuveni 10 minūtes.
Karstu sīrupu lej sterilizētās burkās vai pudelēs, apgriež otrādi un ļauj atdzist. Sīrups labi glabājas līdz pat nākamajai ogu sezonai.
