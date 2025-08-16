Ogu kūciņas parasti ir vieglas un gaisīgas, ne tik kalorijām bagātas kā šokolādes vai riekstu tortes un izskatās kā ēdami mākslas darbi.
Sastāvdaļas
Mīklai:
- 150 g kviešu miltu
- 1 tējkarote cepamā pulvera
- šķipsniņa sāls
- 90 g mīksta sviesta
- 200 g cukura
- 1 tējkarote vaniļas ekstrakta
- 2 lielas olas
- 90 g baltās šokolādes
- 90 ml kafijas krējuma
- 150 g sakapātu zemeņu + rotāšanai
Krēmam:
- 90 g baltās šokolādes
- 125 g mīksta sviesta
- 1/4 tējkarotes vaniļas ekstrakta
- pustējkarote piena
- 150 g pūdercukura
Pagatavošana
Cepeškrāsni sakarsē līdz 170 oC. Mafinu veidni (12 mafiniem) izklāj ar mafinu papīra formiņām.Šokolādi karsta ūdens peldē uz lēnas uguns maisot izkausē. Iemaisa kafijas krējumu. Noceļ no uguns un atdzesē. Bļodā samaisa miltus, cepamo pulveri un sāli. Citā bļodā saputo sviestu, cukuru un vaniļu gaišā krēmā. Pa vienai iemaisa olas. Pievieno miltu maisījumu un kausēto šokolādi. Iemaisa sakapātās zemenes.Ar karoti liek mīklu veidnēs 3/4 no tilpuma veidnes.
Cep 25–30 minūtes, līdz kēksiņi paceļas un virsiņa ir stingra.
Tad kēksiņus mazliet atdzesē veidnē, pēc tam izņem un atdzesē vēl vismaz stundu.
Gatavo krēmu: balto šokolādi, nepārtraukti maisot, uz lēnas uguns izkausē karsta ūdens peldē. Noņem no uguns un nedaudz atdzesē. Sviestu un vaniļu saputo gaišā krēmā. Iemaisa pienu un kausēto šokolādi un uzputo. Pakāpeniski iemaisa pūdercukuru.Kēksiņus pārziež ar krēmu un rotā ar zemeņu šķēlītēm
