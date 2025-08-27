Kad siltumnīcā vai uz lauka dažs labs gurķis ir pāraudzis, sanāks brīnišķīga uzkoda gan ikdienai, gan svētku reizei.
Sastāvdaļas
- 4 kg svaigu pāraugušu gurķu
- 500 g burkānu
- 3–4 ēdamkarotes sāls
- 7–8 ēdamkarotes cukura
- 200 ml olīveļļas (der arī cita)
- 200 ml etiķa (9%)
- 7–8 ķiploka daiviņas
- dilles
Sagriež gurķus aptuveni 0,5 cm biezās šķēlītēs (ja cieta miza, vispirms nomizo), sarīvē burkānus, pievieno visas sastāvdaļas un ļauj ievilkties 2 stundas. Masu pilda 0,5–0,75 l burkās.
Pasterizē 85 °C temperatūrā 10 minūtes un uzglabā vēsā vietā.
