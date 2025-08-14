Senāk cūku pupas ar visām pākstīm skābēja lielās koka mucās. Piedāvājam šo aizmirsto recepti. Garša šādām cūku pupām ir ļoti neparasta – it kā pupas būtu sakrustotas ar skābētiem gurķiem. Tās nav jāvāra, vien ziemā jāizloba un jāpievieno zupām, sautējumiem, salātiem. Šādas cūku pupas īpaši labi garšo kopā ar novārītām bietēm, vislabāk salātos un zupā. Garša pikanta, aromātiska, atsvaidzina jebkuru ēdienu.
Lielās koka mucās skābētas cūku pupu pākstis labi uzglabājas līdz pat pavasarim. Var izmantot lielu emaljētu katlu vai nerūsējošā tērauda trauku. Mazu daudzumu pagaršošanai var ieskābēt arī 3 litru burkās.
Sastāvdaļas
- 5 kg cūku pupu ar visām pākstīm
- 4 l ūdens
- 8 ēdamkarotes sāls
- 2 ēdamkarotes cukura
- 5 ķiploka daiviņas
- 5 graudi smaržīgo piparu
- 5 graudi melno piparu
- zaļumi: diļļu ziedi, mārrutku lapas, upeņu, ķiršu un aroniju lapas
Pagatavošana
Nomazgā cūku pupu pākstis un noliek notecināties. Garšaugus sagriež smalkāk. Ķiplokus nomizo un sagriež šķēlītēs. Sāk ar biezu zaļumu kārtu, tad skaisti vienā rindā kārto pākstis. Pēc tam atkal saliek garšaugu un ķiploku daiviņu kārtu. Pa vidu ieliek smaržīgos un melnos piparus. Kad visas cūku pupu pākstis saliktas, pārliek biezu zaļumu kārtu. Gatavo sālījumu: uzvāra ūdeni, pievienos sāli un cukuru. Atdzesē. Pārlej cūku pupām un noliek uz diennakti siltā vietā (līdz +20 °C), lai ieskābst. Pēc tam noņem putas, ja tās izveidojušās, un uzliek slogu. Noliek vēsā pagrabā (ar 0... +5 °C).
Uzziņa
• Cūku pupu garša ievērojami mainās atkarībā no veida, kā tās sagatavo ziemas krājumiem.
• Izžāvējot nogatavojušās cūku pupas, tās ir ar cietāku mizu, miltainākas un nedaudz ar riekstu garšu, īpaši, ja vēl apgrauzdē. Vismaz diennakti pirms gatavošanas jāmērcē aukstā ūdenī.
• Sasaldējot svaigas, tikko lobītas cūku pupas, tās ir sulīgas, ar mīkstu miziņu. Ieteicams pirms gatavošanas pāris stundu pamērcēt sālsūdenī – tas noņems mazu rūgtumiņu, kāds reizēm pupām parādās pēc atkausēšanas.
• Skābējot cūku pupas, tās pēcapstrādē neprasa ne mērcēšanu, ne vārīšanu. Pupas ir miltainas. Galvenais ir nodrošināt teicamu uzglabāšanas temperatūru, pretējā gadījumā sālījuma ūdens kļūst gļotains, pupu pākstis samelnē, un pupas kļūst negaršīgas.
