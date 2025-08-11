Pagatavot lielisku siera kūku, kas gan burvīgi izskatās, gan garšo, nav pārāk sarežģīti. Tā ir gaisīga un viegla, parasti ar ogu vai augļu virskārtu. To var cept vai arī iztikt bez cepšanas. Siera kūka piestāv vasarai.
Sastāvdaļas
Pamatnei:
- 150 g sadrupinātu ingvera cepumu vai piparkūku
- 40 g maltu mandeļu
- 120 g kausēta sviesta
Pildījumam:
- 3 tējkarotes želatīna
- 3 ēdamkarotes ūdens
- 250 g svaigā siera
- 375 g rikotas
- 250 ml saldā krējuma
- 75 g pūdercukura
- 2 ēdamkarotes sīki sarīvētas apelsīna miziņas
- 2 ēdamkarotes apelsīnu liķiera
- 1 ēdamkarote svaigi spiestas citrona sulas
- 2 daiviņās sadalīti apelsīni rotāšanai
Pagatavošana
Sadrupinātos cepumus samaisa ar mandelēm un sviestu. Ieber tortes formā (Ø 25 cm) ar noņemamām malām, izlīdzina un piespiež pie pamatnes. Uz 1 stundu ievieto ledusskapī.
Gatavo pildījumu: vispirms želatīnu uzbriedina ūdenī, tad uz lēnas uguns, ik pa brīdim apmaisot, izšķīdina. Svaigo sieru, rikotu, pūdercukuru un apelsīna miziņu sakuļ viendabīgā masā. Pievieno apelsīnu liķieri, citrona sulu un želatīnu, rūpīgi sakuļ.
Bļodā sakuļ saldo krējumu un iecilā masā. Pildījumu ielej veidnē uz cepumu pamatnes un uz 6 stundām ievieto ledusskapī. Pirms pasniegšanas izrotā ar apelsīnu daiviņām.
