Povidla - ievārījums, ko gatavo no augļu biezeņa. Ilgi vārot, tas zaudē spilgtumu un kļūst brūngans. Ja povidlu plānā kārtiņā izklāj cepamajā pannā uz cepampapīra, izlīdzina plānā kārtiņā un pakaltē, iegūst elastīgu ogu masu - pastilu.
Sastāvdaļas
- 2 kg gatavu zilo plūmju
- 100–200 g cukura
- Šķipsna kanēļa vai krustnagliņas aromātam
Pagatavošana
1. Nomazgā plūmes, izņem kauliņus. Ja plūmes ir ļoti sulīgas, var nedaudz notecināt sulu vai vārīt ilgāk, lai iztvaikotu liekais šķidrums.
2. Liec plūmes katlā ar biezu dibenu vai cepamtraukā (ja cepsi cepeškrāsnī). Vāri uz lēnas uguns 2 stundas, laiku pa laikam maisot, īpaši, kad masa sāk biezēt. Var arī cept 160 °C cepeškrāsnī, ik pa laikam apmaisot, lai novērstu piedegšanu.
3. Kad plūmes izjukušas, vari masu sablendēt (pēc izvēles), lai iegūtu viendabīgāku tekstūru.
4. Kad masa kļūst tumša, spīdīga un ļoti bieza, vari pievienot mazliet cukura, ja plūmes nav pietiekami saldas. Vari pievienot arī šķipsnu kanēļa vai krustnagliņu.
5. Karstu povidlu pildi sterilizētās burkās, aizvāko un apgriez uz vāka, lai veidotos vakuums. Atdzesē. Uzglabā sausā un vēsā vietā.
