Vienkāršs un veselīgs ēdiens ar sezonas dārzeņiem
Sastāvdaļas 4 porcijām
- 4 vidēji tomāti
- 2 mazi cukīni
- 12 lielu šampinjonu
- 1 sīpols
- 1 ķiploka daiviņa
- 120 g rīvēta cietā siera
- 1 ēdamkarote eļļas
- 85 g rīsu
- 1 dārzeņu buljona kubiņš
- 250 ml ūdens
- pustējkarote sāls
- šķipsna maltu melno piparu
- 2 ēdamkarotes sasmalcinātu pētersīļu
Pagatavošana
Sīpolu sasmalcina un katliņā sakarsētā eļļā nedaudz apcep. Pievieno rīsus, sasmalcinātu buljona kubiņu, ūdeni un piparus. Rīsus vāra, līdz tie mīksti.
Noskalo sēnes, atdala cepurītes no kātiņiem. Cepurītes liek ietaukotā cepamtraukā. Noskalo tomātus, nogriež tiem augšdaļu. Ar karoti izņem mīkstumu. Liek cepamtraukā pie sēnēm. Tomātu mīkstumu saglabā.
Cukīni gareniski nogriež augšdaļu. Izņem mīkstumu. Kārto cepamtraukā, pārkaisa ar sāli.
Sasmalcina sēņu kātiņus. Pievieno sasmalcinātas tomātu un cukīni augšdaļas, cukīni mīkstumu. Rīsus sajauc ar sasmalcinātajiem dārzeņiem, tomātu mīkstumu, sasmalcinātu ķiploku un pētersīļiem. Visu uzkarsē. Maisījumam pievieno 100 g rīvēta siera.
Dārzeņu pusītes pilda ar rīsu maisījumu. Pārkaisa ar atlikušo sieru.
Cep cepeškrāsnī 225 oC aptuveni 15 minūtes.
Ēdienu var papildināt ar tomātu mērci. Rīsiem var pievienot sīki sagrieztu kūpinātu šķiņķi vai ceptu malto gaļu.
Padomi pildītu dārzeņu gatavošanā
- Ideāls dārzeņu pildījums sastāv no olbaltumvielām (piemēram, maltās gaļas, lēcām), ogļhidrātiem (rīsi, kuskuss, bulgurs) un papildinājumiem (zaļumi, siers, rieksti, garšvielas).
- Ēdienam raksturu piešķir zaļumi un garšvielas: timiāns, oregano, baziliks, pētersīļi, ķiploki u.c.
- Lai dārzeņi cepot pārāk neizžūtu, cepamtraukam jāuzliek vāks vai tas jāpārklāj ar foliju, ko noņem gatavošanas pēdējās 10–15 minūtēs, lai virskārta apbrūninātos.
- Siers var būt pildījuma daļa vai to var izmantot kā pārklājumu. Rīvēta cietā siera, fetas vai mocarellas kārtiņa ēdienam piešķir bagātīgāku garšu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem