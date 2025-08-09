Ābolu un bumbieru pilni dārzi, un ir īstais laiks tos ēst svaigus un gatavot dažādos veidos. Gan vieni, gan otri no uzturvērtības viedokļa ir veselīgi. Protams, jāņem vērā jautājums – cik daudz ēst? Konsultē uztura speciāliste, Mg. sc. sal. uzturzinātnē, RSU docētāja Liene Sondore.

Ir jāēd svaigi

“Ja skatāmies, kādi vispār ir veselīga uztura ieteikumi un uztura plāni, tad bieži tiek ieteiktas Vidusjūras un Ziemeļvalstu diētas. Gan vienā, gan otrā variantā tiek likts uzsvars uz sezonas augļiem un dārzeņiem. Lai gan šobrīd ir īstā ābolu un bumbieru ēšanas sezona, iespējams, tomēr pienācīgi to nenovērtējam. Bieži vien vairāk skatāmies uz banāniem un citrusaugļiem. Ja runa ir par veselību un uzturvērtību, mums tomēr jāskatās vietējās sezonālās produkcijas virzienā. Turklāt mūsu bumbieri un āboli ir saglabājami līdz pat pavasarim, un vietējo audzētāju produkciju iespējams iegādāties vēl martā,” stāsta Liene Sondore. 

Kas vērtīgs ābolos un bumbieros

Raugoties no uzturvērtības viedokļa, āboli un bumbieri ir līdzvērtīgi. Tajos ir gana daudz vitamīnu un minerālvielu – C, A, E un B grupas vitamīni, minerālvielas – kālijs, nedaudz arī dzelzs, kalcija un magnija, kā arī flavonoīdi un organiskās skābes. Šie sezonālie augļi ir labvēlīgi gremošanas sistēmai, vielmaiņai, imūnsistēmai, kā arī sirds un asinsvadu veselībai. Ja vēlies pēc iespējas vairāk uzņemt organismā to, kas ābolos un bumbieros vērtīgs, tomēr labāk ēst šos augļus nemizotus. To varam atļauties, ja ēdam vietējos. 

