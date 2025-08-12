Tartes pamatnei lielākoties gatavo smilšu mīklu, taču var arī izmantot kārtaino vai mandeļu mīklu.
Sastāvdaļas
Mandeļu mīklai:
- 275 g kviešu miltu
- 100 g sīki samaltu mandeļu
- 150 g sakapāta atdzesēta sviesta
- 4 olu dzeltenumi
- 100 g smalkā cukura
- 1 ēdamkarote vaniļas cukura
- 1/4 tējkarotes mandeļu esences
- šķipsniņa sāls
Pildījumam:
- 500 g sarkano jāņogu
- 100 g smalkā cukura
Bezē:
- 4 olu baltumi
- 125 g smalkā cukura
Pagatavošana
Ietauko tartes veidni (Ø 23 cm) ar izņemamu pamatni. Mīklai virtuves kombainā visus produktus samaisa stingrā mīklā. Ieklāj veidnē, stingri piespiež pie pamatnes un malām. Sadursta ar dakšiņu. Novieto ledusskapī uz 30 minūtēm.
Cepeškrāsni sakarsē līdz 190 oC. Mīklai uzklāj cepampapīru, uzliek slogu un cep 15 minūtes. Tad slogu un cepampapīru noņem un cep vēl 3–5 minūtes, līdz mīkla ir stingra un zeltaina. Atdzesē veidnē.
Pildījumam jāņogas samaisa ar cukuru. Gatavo bezē: olu baltumus saputo, pēc tam pakāpeniski pievieno cukuru un saputo stingrās, spīdīgās putās. Olu baltumu maisījumu piciņās kārto gar tartes pamatnes malu. Vidū ieber jāņogas un virsū uzliek atlikušo olu baltumu. Cep cepeškrāsnī 220 grādos 10–15 minūtes, līdz bezē virsiņa kļūst gaiši brūna un kraukšķīga.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem