Centrāleiropas valstīs tā ir vasaras sezonas klasika, kad jāņogu krūmi ir pilni ar nogatavojušos ogu ķekariem. Jāņogu viegli skābenā garša lieliski sader ar lazdu riekstu aromātu.
Sastāvdaļas
Mīklai:
- 350 g kviešu miltu + pārkaisīšanai
- 100 g pūdercukura + pārkaisīšanai
- 150 g sviesta + ieziešanai
- 2 olas
- 3 ēdamkarotes ūdens
- šķipsniņa sāls
Pildījumam:
- 1 kg jāņogu
- 55 g cukura
- 6 olu baltumi
- 175 g pūdercukura
- 175 g maltu lazdu riekstu
Pagatavošana
Gatavo mīklu: lielā bļodā iesijā miltus kopā ar pūdercukuru un sāli. Pievieno olas, sviestu, ūdeni un rūpīgi samaisa. Liek uz miltiem apkaisītas virsmas un samīca gludu mīklu. Ietin pārtikas plēvē un ieliek ledusskapī uz stundu.
Cepeškrāsni sakarsē līdz 180 oC. Kūku veidni (Ø 28 cm) ar noņemamām malām ieziež ar sviestu un izsijā ar miltiem. Mīklu liek uz miltiem apkaisītas virsmas un izveltnē 3 mm biezu. Tad ieklāj veidnē un ar dakšiņu sadursta vairākās vietās.
Lielā bļodā ieber jāņogas, pieber cukuru un rūpīgi samaisa. Tīrā bļodā olu baltumus saputo stingrās putās, pieber pūdercukuru un uzmanīgi iecilā. Pēc tam olbaltuma putas iecilā jāņogās. Nobeigumā iecilā arī riekstus. Pildījumu ar karoti liek uz mīklas. Cep krāsnī 30 minūtes.
Izņem no krāsns un atstāj, lai atdziest. Kūku uzmanīgi izceļ no veidnes un pārkaisa ar pūdercukuru.
