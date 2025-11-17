33. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Lapu dienās (12., 13.08.) laista augus. Pļauj zālienus. Apgriež dzīvžogus. Ievāc zālāju un lapu dārzeņu sēklas.
- Augļu dienā (15.08.) novāc augļus, ogas, augļu dārzeņus. Ievāc sēklas. Konservē. Skābē.
- Sakņu dienās (16., 17.08.) novāc agros kartupeļus un citus sakņaugus. Gatavo augsni rudens sējumiem un stādījumiem.
Pārdomas
Par senajām laika dienām domājot un pielāgojot tās mūsdienu dzīvei, saistībā ar dažiem darbiem liekas, ka konkrētais datums ir par agru, citreiz par vēlu. Jāņem vērā arī tas, ka tagadējā laika skaitīšanas sistēma jeb Gregora kalendārs ir spēkā tikai no 1918. gada 1. februāra, bet ticējums droši vien radies senāk, tad nu divas nedēļas vēl jāskaita klāt. Mūsdienās diezin vai kāds gaidīs 10. augustu, lai sāktu novākt ražu.
Vēl ir nācies dzirdēt arī tādus ticējumus, ka ābolus un pat sēnes drīkstot sākt ēst tikai pēc šī datuma. Iespējams, ka kāds patiesības grauds tajā visā slēpjas. Pirms simt un vairāk gadiem bija gan citas kultūraugu šķirnes, gan novākšanas un uzglabāšanas tehnoloģijas. Labības novākšana bija gana darbietilpīgs un smags process, kas prasīja no cilvēkiem daudz spēka. Dievs pasargā, lai nesagandētu veselību ar nepiemērotu pārtiku, zaļiem āboliem vai bojātiem produktiem. Iespējams, ka senāko laiku āboli nemaz nebija ēdami agrāk par šo laiku. Par sēnēm gan grūti pateikt, bet iespējams, ka tas saistīts ar higiēnu, jo tās ir produkts, kas ātri bojājas. Normāli ap augusta vidu tāda īsta sēņu augšana arī tikai sākas.
Augusts
