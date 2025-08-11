Vasaras ēdienkartei piemērota aromātiska un garda maltīte.
Sastāvdaļas (4 porcijas)
- 8 vidēji tomāti
- 80 g kuskusa
- ½ paprikas
- 1 ķiploka daiviņa
- 100 ml buljona
- ½ tējkarotes sāls
- ¼ tējkarotes maltu melno piparu
Pagatavošana
Kuskusu ieber bļodā, noskalo aukstā ūdenī un nokāš sietiņā. Tad uzlej vārošu buljonu, uzliek vāciņu un ļauj desmit minūtes piebriest. Pa to laiku tomātiem nogriež cepurīti un ar mazu karoti izgrebj viduci. Papriku nomazgā, izņem sēklas un sagriež mazos gabaliņos. Ķiploku smalki sakapā.
Kad kuskuss mazliet atdzisis, pieber papriku, ķiploku, sāli, piparus un samaisa.
Ja masa ir sausa (tas atkarīgs no kuskusa kvalitātes), pievieno nedaudz tomātu mīkstuma.
Masu pilda tomātos, uzliek micītes un apslaka ar olīveļļu. Cep iepriekš līdz +180 °C sakarsētā cepeškrāsnī aptuveni 20–30 minūtes (atkarībā no tomātu gatavības pakāpes cepšanas laiks var atšķirties pat divas reizes; vasarā tie lielākoties jācep 15 minūtes, ziemā – pat pusstundu).