Kad svaigu ogu ēsts pietiekami, laiks palutināt savējos ar kādu desertu.
Sastāvdaļas
- 200 g aveņu
- 2 olu baltumi
- 50 g cukura
Mērcei
- 2 olu dzeltenumi
- 200 ml piena
- 2 tējkarotes cukura
- 1 tējkarote vanilīncukura
Pagatavošana
Olu baltumus saputo stingrās putās. Nepārtraucot putošanu, pa daļām ber klāt cukuru un puto, līdz masa ir bieza un stingra. Masā iecilā avenes (pēc patikas avenēm var pievienot citas ogas), liek ietaukotā veidnē (22 cm diametrs) un cep 190-200 °C 15-20 minūtes, līdz kūkas virpuse viegli apbrūnējusi.
Pagatavo vaniļas mērci: ar cukuru un vanilīncukuru sajauktiem olu dzeltenumiem maisot pielej uzvārītu pienu un, nepārtraukti maisot, lēni karsē (bet neuzvāra!), līdz mērce nedaudz sabiezē. Atdziestot tā kļūs vēl biezāka.
Aveņu kūku ēd siltu vai aukstu ar vaniļas mērci.
