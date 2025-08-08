Esmu pensionāre. Man pensija netiek aplikta ar nodokli, taču iznomāju lauksaimniecības zemi, līgums ir uz pieciem gadiem. Tas ir iesniegts VID, kā arī tiek maksāts 10% ienākuma nodoklis. Ja maksāju šo nodokli, kāpēc nevaru iesniegt attaisnoto izdevumu čekus VID?Jautā Irma M.
Valsts ieņēmumu dienestā paskaidro, ka jautājuma uzdevēja izvēlējusies īpašo samazināto iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas režīmu – tas paredz vienkāršotu nodokļa aprēķinu: 10% no ieņēmumiem neatkarīgi no faktiskajiem izdevumiem. Tāpēc nav iespējas iesniegt čekus vai citus attaisnotos izdevumus, jo tie netiek ņemti vērā šajā režīmā.
Izvēloties nereģistrēto saimniecisko darbību, no ieņēmumiem drīkst atskaitīt tikai nekustamā īpašuma nodokli.
Sīkāka informācija VID tīmekļvietnē: vid.gov.lv, sadaļā Aktualitātes > Iedzīvotājiem > Pirmie soļi nekustamā īpašuma izīrētājam.
Ņem vērā!
Paziņotā jeb nereģistrētā saimnieciskā darbība ir izdevīgs režīms, ja izdevumu nav daudz vai nav vēlmes veikt to detalizētu uzskaiti.
