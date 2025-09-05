Kā izprast zivju barošanās ritmu

Gluži tāpat kā vasaru nomaina rudens un dienu nakts, zivju aktivitāti nomaina intereses trūkums par barību.
Dabā zivis nebarojas nepārtraukti, bet gan sekojot savam bioloģiskajam pulkstenim un instinktam.
Zivju barošanās paradumi ir ļoti atkarīgi no dažādiem faktoriem: no gadalaika, diennakts laika, no barības krājumu daudzveidības, kā arī no zooplanktona un citu sīko ūdens organismu uzvedības attiecīgajā ūdenskrātuvē.
Gandrīz visiem dzīvajiem organismiem, arī zivīm, pat vīķēm, ir spēcīgi attīstīts ikdienas barošanās ritms. Barošanās biežums dabā daudzējādā ziņā atkarīgs no zivju uztura bioloģiskajām īpašībām.
Balto zivju barošanās grafiks
Vasarā dienas laikā visas baltās zivis barojas bieži, taču ne ilgu laiku. Barošanās periodi un laiks var atšķirties atkarībā no ūdenskrātuves un vietas apstākļiem. Šie pārtraukumi var ilgt līdz pat trim stundām.
Un tā tas notiek vienmēr: aktivitāte – pauze, aktivitāte – pauze. Piemēram, no rīta: stundu interese par barību, tad seko stundas pārtraukums, un atkal 30–40 minūtes aktivitāte, pēc tam seko pauze, bet jau garāka, apmēram pusotras stundas garumā.
Arī zivju barošanās ritms diennakts laikā ir mainīgs, vienā brīdī tās barojas, turklāt aktīvi, citā atpūšas un par barību neizrāda nekādu interesi, vēl kādā brīdī tās barojas ar mainīgu intervālu.
Ja barība piepeld pie zivs, tā saķer to; ja barība aizpeld garām, tad zivs gaidīs nākamo kumosiņu.
Šāds zivju barošanās ritms izskaidro zivju aktivitāti un pēkšņu zivju "pazušanu". Pieredzējuši makšķernieki bieži vien izmanto šo parādību savā labā, it īpaši, ja prot zivīm piedāvāt barību, ar kuru tās labprāt barojas.
Plēsīgajām zivīm interese par barības uzņemšanu ir pilnīgi atšķirīga, uzņemtā barība var pārstrādāties līdz pat divām vai trim diennaktīm. Sagremošanas process atkarīgs no noķertās zivtiņas izmēriem.