Patchy rain nearby 11.2 °C
S. 23.08
Ralfs, Valgudis, Vitālijs
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
LATVIJĀ PASAULĒ
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#uzturs

Rudens veltes gremošanas veselībai

Regīna Olševska / Latvijas Avīze
2025. gada 23. augusts, 00:01
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 23. augusts, 00:01
Pirms lietošanas augļus un dārzeņus vajag rūpīgi nomazgāt.
Pirms lietošanas augļus un dārzeņus vajag rūpīgi nomazgāt.
Foto: Shutterstock

Rudens sezona piedāvā daudz augļu, dārzeņu un, protams, sēņu, kuras, lietotas uzturā saprātīgi, var būt vērtīgs olbaltumvielu, šķiedrvielu un antioksidantu avots. Tomēr ne visas šīs dabas veltes ir piemērotas visiem, īpaši piesardzīgiem jābūt cilvēkiem ar jutīgu kuņģa un zarnu traktu un pacientiem ar hroniskām gremošanas sistēmas problēmām.

Reklāma

Viss labs ar mēru

"Sēnes ir grūti sagremojamas, jo tās satur hitīnu. Tas ir līdzīgs šķiedrvielām, taču organismā gandrīz netiek pārstrādāts, tādēļ cilvēkiem ar lēnu gremošanu, kairinātu zarnu sindromu vai vēdera pūšanos sēnes bieži izraisa diskomfortu. Svarīgi tās pietiekami ilgi termiski apstrādāt un ēst, ievērojot mērenību," saka Veselības centru apvienības gastroenteroloģe Oļesja Basina.

Ārste izsver, ka, lietojot sēnes uzturā, īpaši svarīgi pārliecināties par to izcelsmi un drošību. Pat pieredzējuši sēņotāji var kļūdīties, jo daudzas indīgas sēnes vizuāli atgādina ēdamās. "Nekad nevajadzētu lietot uzturā sēnes, par kuru piederību ēdamajām nav pilnīgas pārliecības. Ja sēnes iegādājas no privātpersonām vai tirgū, ieteicams to darīt tikai no uzticamiem un zināmiem pārdevējiem. Potenciālā saindēšanās ar sēnēm ir viens no smagākajiem pārtikas toksikozes veidiem, kam var būt nopietnas sekas," uzsver gastroenteroloģe.

Arī augļu un sakņu dārza raža nav baudāma neierobežotā daudzumā. 

Ārste teic, ka plūmes ir vērtīgas ar savu vieglo caurejas efektu, pateicoties augstam šķiedrvielu un sorbīta saturam. Tās ieteicamas aizcietējumu profilaksei, taču jālieto ar mēru, jo pārmērīgā daudzumā var izraisīt pastiprinātu zarnu aktivitāti un diskomfortu.

Arī kāposti, pupiņas, āboli un bumbieri, kuros ir daudz vērtīgu šķiedrvielu, var izraisīt vēdera pūšanos un pastiprinātu gāzu veidošanos. Tiem, kuriem ir paaugstināta kuņģa skābes sekrēcija vai gastrīts, pēc šo produktu lietošanas, īpaši svaigā veidā, var parādīties nepatīkami simptomi. Savukārt burkāni, cukīni, ķirbis, bietes ir vieglāk sagremojami un parasti labi panesami arī pacientiem ar kuņģa un zarnu trakta traucējumiem. Šie dārzeņi palīdz uzlabot peristaltiku un samazina aizcietējumu risku, norāda Oļesja Basina.

"Tādas ogas kā upenes un ērkšķogas ir bagātas ar šķiedrvielām, C vitamīnu un augļskābēm, kas var būt ļoti vērtīgi veselam gremošanas traktam. Tomēr pacientiem ar jutīgu kuņģi, piemēram, ar gastrītu vai gastroezofageālā refluksa slimību, šīs ogas reizēm var izraisīt dedzināšanu, skābumu vai vēdera diskomfortu. Upenes un ērkšķogas satur daudz organisko skābju, kas var kairināt kuņģa gļotādu. Tāpēc cilvēkiem ar paaugstinātu kuņģa skābi vai aktīvām gremošanas trakta iekaisuma slimībām ogas ieteicams lietot nelielos daudzumos un kopā ar citiem produktiem, nevis tukšā dūšā," skaidro gastroenteroloģe, piebilstot, ka veselam cilvēkam šīs ogas ir lielisks antioksidantu un šķiedrvielu avots, kas veicina zarnu peristaltiku un palīdz nodrošināt zarnu mikrofloras līdzsvaru.

Viņa atgādina, ka nav iespējams uzkrāt vitamīnus vēlākam laikam. Pat ja rudens veltēs ir daudz vērtīgu vielu, pārmērīga to lietošana nesniedz papildu ieguvumu, tāpēc daudz prātīgāk ogas un augļus sasaldēt, žāvēt vai citādi sagatavot ilgstošai lietošanai, nevis censties apēst uzreiz.

"Galvenais princips – mērenība un pielāgošana individuālajam gremošanas sistēmas stāvoklim. 

Ja pēc kāda produkta lietošanas parādās diskomforts, labāk izvēlēties alternatīvu un apspriest to ar speciālistu," iesaka ārste.

Ko var pavēstīt asins analīzes

"Kad pacients ierodas ar sūdzībām par vēdera sāpēm, diskomfortu, sliktu dūšu, vēdera uzpūšanos, aizcietējumiem vai caureju, grēmām vai atvilni, mēs, ārsti, redzam, ka organismā notiek process, kas prasa rūpīgu izmeklēšanu. Šie simptomi paši par sevi nav specifiski: tie var būt gan funkcionālu traucējumu, piemēram, kairinātas zarnas sindroma, gan nopietnu slimību, piemēram, iekaisīgo zarnu slimību, čūlu vai pat audzēju gadījumā, tāpēc pirmais solis bieži ir pamata laboratorisko izmeklējumu komplekts, kas ietver asins un fēču analīzes. Abi ir būtiski, jo sniedz atšķirīgu, bet savstarpēji papildinošu informāciju," atklāj Centrālās laboratorijas ārste Vlada Terepa.

Reklāma
Reklāma
Ieteiktie raksti

Asins analīzes atklāj organisma kopējo reakciju un ļauj izvērtēt, vai problēma skar arī citus orgānus vai sistēmas. Pirmkārt pacientam nepieciešama pilnas asins ainas noteikšana, ko tā atklāj – anēmiju (bieži hroniska asiņošana, piemēram, no čūlas vai polipa), leikocitozi (infekcija) vai samazinātu trombocītu līmeni, kas norāda uz noteiktām slimībām. Pēc tam nosaka CRP (C-reaktīvais proteīns) – iekaisuma marķieri, kas palīdz atšķirt, vai process ir iekaisīgs vai funkcionāls.

"Tad tiek veikti bioķīmiskie testi, nosakot aknu enzīmu (ALAT, ASAT), bilirubīna, aizkuņģa dziedzera enzīmu (amilāze, lipāze), elektrolītu, nieru funkcijas rādītājus. Piemēram, strauji paaugstināti amilāzes rādītāji pacientam ar akūtām sāpēm vēderā norāda uz pankreatītu, savukārt paaugstināts bilirubīna līmenis var liecināt par žultsceļu nosprostojumu," stāsta laboratorijas ārste.

Dzelzs, feritīns, B12 un folskābes līmeņa noteikšana asinīs ir būtiska uzturvielu uzsūkšanās traucējumu izvērtēšanai, īpaši, ja pacientam ilgstoši ir caureja vai svara zudums. 

Autoimūno procesu marķieri: antivielas pret parietālajām šūnām un pret iekšējo faktoru nosaka autoimūna gastrīta un ar to saistīta B12 deficīta diagnostikai, antivielas pret audu transglutamināzi (tTG IgA) – celiakijas skrīningam, bet specifiskos IgE – ja radušās aizdomas par pārtikas alerģiju.

"Svarīgi, lai analīžu izvēli un rezultātu interpretāciju veiktu ārsts, vēlams, gastroenterologs. Veicot testus pēc paša iniciatīvas un skaidrojot rezultātus bez medicīniskām zināšanām, var rezultēties ar kļūdainiem secinājumiem un novilcināt pareizas diagnozes noteikšanu," uzsver Vlada Terepa.

Fēču izmeklēšana

Mūsdienu fēču analīzes ir viens no galvenajiem instrumentiem gremošanas trakta slimību diagnostikā. Fēču analīzes parāda, kas notiek zarnās – vai tajās ir iekaisums, asiņošana, infekcija, fermentu nepietiekamība vai tauku malabsorbcija.

"Viens no svarīgākajiem rādītājiem ir kalprotektīns – olbaltums, kas zarnu gļotādā. izdalās iekaisuma gadījumā. Paaugstināts līmenis norāda uz aktīvu iekaisuma procesu, piemēram, Krona slimību vai čūlaino kolītu. Šis tests palīdz atšķirt to no funkcionāliem traucējumiem, piemēram, kairinātas zarnas sindroma," stāsta laboratorijas ārste.

Slēpto asiņu tests (FOBT vai FIT) ir svarīga skrīninga metode kolorektālā vēža un polipu atklāšanai, tomēr pozitīvs rezultāts ne vienmēr nozīmē onkoloģisku saslimšanu, jo acīm neredzamo asiņošanu var izraisīt arī citas patoloģijas, piemēram, kuņģa vai divpadsmitpirkstu zarnas čūla, iekaisīga zarnu slimība vai hemoroīdi, tāpēc tas vienmēr jāvērtē kopā ar citu izmeklējumu datiem un klīnisko ainu."

Izmeklējot fēces, iespējams izvērtēt arī gremošanas un uzsūkšanās traucējumus.

Piemēram, tauku daudzuma palielināšanās fēcēs (steatoreja) var liecināt par aizkuņģa dziedzera enzīmu nepietiekamību vai tauku malabsorbciju, bet zems elastāzes līmenis norāda uz nepietiekamu šī enzīmu ražošanu, piemēram, hroniska pankreatīta gadījumā.

Svarīga fēču analīžu grupa ir infekciju diagnostika. No baktērijām visbiežāk tiek meklēta salmonellas, šigellas, kampilobaktērijas, E. coli, jersīnijas, no vīrusiem – rotavīrusi, norovīrusi, adenovīrusi un citi akūta gastroenterīta izraisītāji. Nereti fēcēs nosaka arī parazītu un helmintu klātbūtni. Arvien biežāk izmanto PCR (polimerāzes ķēdes reakcijas) metodes, piemēram, klostrīdiju toksīnu noteikšanai, jo šī baktērija var izraisīt smagu caureju, zarnu iekaisumu.

Tiek veiktas arī analīzes zarnu mikrobioma novērtēšanai, nosakot "labās" un "sliktās" baktērijas, to proporcijas un dažādību, kuras var izmantot kā papildu informāciju paralēli citām analīzēm un izmeklējumiem.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Tēma
Veselības stiprināšana
Tēmturi
#uzturs
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
DDvestkopa

Dārzs un Daba vēstkopa

Pieraksties vēstkopai un saņem aktuālo dārza darbu kalendāru un rakstu izlasi katru nedēļu.

PIERAKSTIES ŠEIT

Dārzs un Daba vēstkopa

Pieraksties vēstkopai un saņem aktuālo dārza darbu kalendāru un rakstu izlasi katru nedēļu.

PIERAKSTIES ŠEIT
LATVIJĀ PASAULĒ
Reklāma