Rudenī laiks ir mānīgs – pa dienu silts, vakarā strauji kļūst vēsāks. Varbūt kādam vēl vasaras jūtīs gribas ielīst piemājas dīķītī vai netālajā ezerā uz kādu pavēsāku atvasaras peldi. Gadās arī salīt, dodoties sēņot. Un tad nav pārsteigums, ka pēc vasaras sezonas atkal par sevi liek manīt pirmās saaukstēšanās pazīmes. Tāpēc ļoti svarīgi stiprināt imunitāti.
Organismam patiks un to spēcinās:
- pietiekams miegs (7–9 stundas tumšā, klusā, labi vēdinātā telpā)
- regulāras pastaigas svaigā gaisā, kas rudenī īpaši skaistas
- ik dienu ēdot sezonālos vietējos dārzeņus, augļus un ogas: ābolus, kāpostus, dzērvenes, smiltsērkšķus, kāļus, kas satur ne vien C vitamīnu, bet arī šķiedrvielas un citas vērtīgas vielas
- tēja – kad tā padzisusi, var pievienot medu, kam piemīt organismu spēcinošas un antibakteriālas īpašības
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem