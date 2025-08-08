Gatavojot pildītus dārzeņus, var izpausties kulinārais radošums, bet pats svarīgākais – maltīte būs veselīga un sātīga.
Sastāvdaļas 4 porcijām
- 2 baklažāni
Pildījumam:
- 2 burkāni
- 3 tomāti
- 50 g zaļo olīvu
- 125 g mocarellas
- 100 g sarīvēta Holandes siera
- 1 ēdamkarote eļļas
- zaļie lociņi vai puravs
- 1 tējkarote bazilika
- 1 tējkarote sāls
- šķipsniņa piparu
Pagatavošana
Baklažānus pārdala uz pusēm un vāra viegli sālītā ūdenī 5 minūtes. Tad no baklažāniem izņem mīkstumu un sasmalcina. Notīra burkānus un sagriež nelielos kubiņos. Noskalo lociņus un sasmalcina. Katliņā sakarsē eļļu un nedaudz apbrūnina baklažānu sasmalcināto mīkstumu, burkānus un lociņus.
Tomātus sagriež mazos gabaliņos, olīvas sasmalcina un pievieno baklažāniem. Mocarellas sieru sagriež nelielos gabaliņos un pievieno maisījumam. Pieber sāli, piparus un baziliku un samaisa. Maisījumu pilda baklažānu pusītēs, liek cepeštraukā un pārkaisa ar sieru. Cep cepeškrāsnī 250 oC aptuveni 10 minūtes.
Mocarellu var aizstāt ar mājas sieru.
Padomi pildītu dārzeņu pagatavošanā
- Ideāls dārzeņu pildījums sastāv no olbaltumvielām (piemēram, maltās gaļas, lēcām), ogļhidrātiem (rīsi, kuskuss, bulgurs) un papildinājumiem (zaļumi, siers, rieksti, garšvielas).
- Ēdienam raksturu piešķir zaļumi un garšvielas: timiāns, oregano, baziliks, pētersīļi, ķiploki u.c.
- Lai dārzeņi cepot pārāk neizžūtu, cepamtraukam jāuzliek vāks vai tas jāpārklāj ar foliju, ko noņem gatavošanas pēdējās 10–15 minūtēs, lai virskārta apbrūninātos.
- Siers var būt pildījuma daļa vai to var izmantot kā pārklājumu. Rīvēta cietā siera, fetas vai mocarellas kārtiņa ēdienam piešķir bagātīgāku garšu.
