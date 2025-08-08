Vai kādam no strādājošiem bērniem var tikt piemērots nodokļu atvieglojums par kādu no vecākiem, kuri nestrādā un kuriem ir noteikta invaliditāte (tēvam II grupas, mātei III grupas). Kādi ir nosacījumi? GUNTA P.
Valsts ieņēmumu dienestā informē – nodokļu atvieglojumu var piemērot par vecākiem, kuri nestrādā (nav nekādu ienākumu) un atbilstīgi normatīvajiem aktiem atzīti par personām ar invaliditāti.
Ir svarīgi nosacījumi, kas jāievēro:
- bērns, kas vēlas piemērot atvieglojumu, nedrīkst būt apgādājamā statusā pie kāda cita, piemēram, otra vecāka;
- vecākiem nedrīkst būt pensija vai citi ar nodokli apliekami ienākumi, kas izslēgtu viņus no apgādājamo loka.
Vecākus kā apgādājamās personas var atzīmēt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) savā algas nodokļa grāmatiņā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem